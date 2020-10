“meu compromisso com o futuro é fiscalizar que os direitos das crianças sejam executados” diz Thomazini

O Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, completou em julho 30 anos de criação.

Estão presentes, por exemplo, o direito à vida, à saúde, ao esporte, à educação, à convivência familiar e à alimentação.

Mas, para que todos esses direitos básicos sejam executados, é necessários que os fiscais das Leis estejam comprometidos no fazer cumprir sair do papel e só tornar real, o que são garantidos. “Mais, que criar Leis, é papel do vereador fiscalizar as já existentes e acompanhar suas execuções e isso eu vou fazer” garante Alexandre Thomazini, candidato a vereador pelo AVANTE com o número 70.000