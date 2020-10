Dupla suspeita de matar jovem em tiroteio no interior do Acre é solta após audiência de custódia

Crime ocorreu na noite de sábado (10) e soltura foi determinada no domingo (11). Justiça entendeu que suspeitos não oferecem risco a ordem pública.

Jocilândio Silva de Araújo, de 38 anos e Edson Queiroz da Costa, de 66, suspeitos de matar Thiago Sobrinho de Moura, de 20 anos, foram soltos após audiência de custódia, nesse domingo (11).

Thiago Moura foi morto a tiros, na noite de sábado (10) durante um tiroteio, em Porto Acre, no interior do estado. Após o crime, a polícia fez buscas e prendeu os dois suspeitos pelo crime em flagrante em um ramal zona zona rural do município.

Na decisão da justiça, a prisão em flagrante foi homologada, porém, por entender que a dupla não demostra perigo a ordem pública, foi pedido o alvará de soltura deles com liberdade provisória.

“Os flagranteados não demonstram ser perigosos, no sentido de que, se soltos forem, irão ameaçar a paz e a harmonia sociais, razão pela qual não vislumbro que a ordem pública esteja ameaçada. Ante o exposto, concedo liberdade provisória aos indiciados ambos devidamente qualificados nos autos, sem o pagamento de fiança”, informa o documento.

Os dois devem cumprir medidas cautelares e devem comparecer mensalmente em Juízo para informar e justificar suas atividades, exceto no período de pandemia; ficam proibidos de frequentar bares, boates, casas noturnas, locais que explorem jogos e que haja consumo de bebida alcoólica; e também estão proibidos de se ausentar da comarca, sem autorização judicial, por mais de oito dias.

Entenda o caso

A polícia foi acionada, por volta da 23 horas do sábado, informando que havia um tiroteio na cidade, a guarnição se deslocou até o local e ao chegar lá constatou o homicídio.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas também apenas constatou a morte de Moura.

Após ouvir algumas pessoas a polícia saiu em diligência em busca dos suspeitos, de acordo com informações do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp). Ao avistarem a dupla que trafegava em alta velocidade e não obedeceram a ordem de parada, a guarnição chegou a fazer uma perseguição até que eles pararam, desceram do carro e foram presos.

Em busca no veículo, a polícia ainda teria encontrado drogas na bolsa de um dos suspeitos. A arma do crime não foi encontrada. Os dois estariam sob efeito de álcool e droga, de acordo com o Ciosp.