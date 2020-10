Campanha reforça pedido de doação de sangue para crianças da Unacon

Talvez você não saiba, mas a doação de sangue feita no Hemoacre também beneficia as crianças que estão em tratamento na Unidade de Alta Complexidade em Oncologia do Acre (Unacon). Em média, três crianças usam duas bolsas de plaquetas a cada 6 horas. Atualmente, 29 crianças com idades entre 2 a 14 anos estão em tratamento contra o câncer no Acre.

E para doar este lindo presente que representa a vida das crianças que estão em tratamento contra o câncer e precisam do plasma, você pode agendar pelo telefone: (68) 3248-1380, e ir ao local para captação em Rio Branco. O Hemoacre está localizado na Av. Getúlio Vargas, nº 2.787, ao lado do Teatro Plácido de Castro. O atendimento é de segunda a sábado, das 7h30 às 18 horas.

Vitória

A história de vida de Elana Vitória Freire, de 14 anos, representa a luta das crianças que estão enfrentando o câncer. Superação, esperança e força para superar cada obstáculo que aparece no caminho, essa tem sido a vida de Vitória.

“Por tudo que já passamos nesses quase 10 anos de luta, minha filha só demostra a sua vontade de viver, nunca reclamou, sempre está disposta a enfrentar todos os desafios, e tenho muito orgulho da força e da criança que ela é”, destaca Erlonilde Freire, 36 anos, mãe da vitória.

De acordo com Milena Dias, gerente Administrativa do Hemoacre, Elana Vitória foi a primeira criança transplantada de medula óssea no estado do Acre.

“Diagnosticada com leucemia aos 5 anos de idade, em 2011, vem enfrentando uma batalha desde então. Em 2 de fevereiro 2017, um dia antes do seu aniversário, fez o transplante de medula, o que representou uma nova vida. Ela enfrentou a leucemia três vezes e agora faz todo o tratamento para que o câncer não retorne”, explica Milena.

De cruzeiro do Sul, veio para Rio Branco onde foi diagnosticada com o câncer, enfrentou quimioterapia e radioterapia, e vai toda semana à Unacon fazer o acompanhamento com diversos especialistas. Na última semana descobriu que precisa fazer novos exames para saber se a doença retornou.

“Eu quero que ela viva! Se eu tivesse que fazer tudo de novo faria, e estamos nos preparando para mais uma batalha se necessário”, conta a mãe.

Doação de plasma

Grande parte das doações é utilizada no tratamento de crianças com câncer, doenças falciformes e hemofílicos. A bolsa coletada é centrifugada e depois fracionada, o que quer dizer que as hemácias, o plasma e as plaquetas serão separados.

Requisitos

Para doar é necessário apresentar um documento original com foto, como RG, carteira de trabalho, Carteira Nacional de Habilitação, aplicativos do e-Título e da CNH digital. Deve ser maior de 18 anos ou a partir dos 16 anos acompanhado de um responsável, estar em boas condições de saúde, pesando no mínimo 50 kg, bem alimentado e que tenha tido uma boa noite de sono.