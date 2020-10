Bombeiros entregam 1,5 mil brinquedos a crianças carentes em ação no Acre

Uma ação do Corpo de Bombeiros no Acre entregou 1,5 mil brinquedos a crianças carentes em todo o estado nesta segunda-feira (12), dia em se comemora o Dia das Crianças. Em Rio Branco, a ação ocorreu no Educandário Santa Margarida e bairros periféricos da cidade.

A arrecadação de presentes foi feita durante a campanha “Faça uma Criança Feliz”, que ocorreu na capital e interior. Na capital, os bairros visitados foram: Preventório, Aeroporto Velho, Boa União, Bairro da Paz e Sobral, doaram também para uma festividade do dia das crianças no Bairro São Francisco.

Além de presentes, foram entregues também roupas, sapatos, sandálias e materiais escolares. Em nota, o coronel do Corpo de Bombeiros, Carlos Batista, disse que esta ação é uma forma de criar boas lembranças às crianças.

“A coisa mais preciosa desse mundo é o sorriso no rosto de uma criança. Eu não tive essa oportunidade na vida e sou grato por poder proporcionar a essas crianças um momento único”, disse.

Dia de bombeiro

Também na manhã desta segunda, 16 crianças sorteadas puderam vivenciar um dia de bombeiro. Um sorteio no último 10 na página oficial da corporação escolheu seis crianças para passar pela experiência em Rio Branco e mais dez em batalhões do interior do estado.

Eles participaram do hasteamento do pavilhão nacional, conheceram os equipamentos operacionais, como a mangueira de incêndio, roupa de aproximação, capacetes, luvas, extintor de incêndio entre outros. Também fizeram um passeio no caminhão da corporação, conheceram os cães operacionais Cerys e Hunter, desceram na tirolesa e também tiveram direito ao banho neblinado.