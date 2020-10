O término do casamento de Gusttavo Lima e Andressa Suita, anunciado com exclusividade na última sexta (9/10), por Léo Dias, do Metrópoles, gerou preocupação entre pessoas próximas ao cantor. De acordo com informações da colunista Keila Gimenez, do blog KTV, dois amigos relevaram estar apreensivos com o isolamento total de Gusttavo após o rompimento. Eles temem que o sertanejo comece a beber mais devido ao afastamento dos filhos e de Andressa.