Após mentir e fugir de UPA, ‘Pinóquio’ é preso no Dia das Crianças pela Polícia Civil em Rio Branco

O foragido Alisson Batista Alves, conhecido como Pinóquio, suspeito de integrar a facção criminosa Bonde dos 13, foi recapturado na tarde da segunda-feira (12), às margens do igarapé Judia, no bairro Recanto dos Buritis, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

A prisão de Pinóquio foi realizada por agentes da Polícia Civil lotados na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e do Núcleo Especializado de Captura (NECAP), que conseguiram localizar onde o foragido estava se escondendo.

Pinóquio fugiu enquanto era atendido na UPA da Sobral. Ele fingiu estar doente e foi levado à unidade de saúde. Ao chegar no local, o preso reclamou que as algemas estavam muito apertadas e pediu para que fossem afrouxadas durante o atendimento.

Em um momento de descuido, um policial não percebeu que o preso estava fugindo. Pinóquio saiu da unidade levando ainda uma sonda com a medicação que estava tomando.

Segundo a polícia, o preso responde pelos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e é suspeito de homicídios praticados no Acre.

Após de localizado, o preso voltou a ser conduzido para a Delegacia de Flagrantes, para que fosse feito um novo Boletim de Ocorrência pela fuga. Depois dos procedimentos, Pinóquio voltará a ser encaminhado ao Presídio Francisco de Oliveira Conde, onde terminará de pagar as suas condenações.