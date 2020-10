Após 3 anos, cobertura da Concha Acústica avança e gera debates nas redes sociais

Abandonada durante anos, a Concha Acústica do Parque da Maternidade finalmente toma ares de revitalização. A chegada da cobertura, um material especial e cuja instalação requer mão-de-obra técnica, faz com que as obras pareçam estar chegando ao final depois de quase três anos.

Aliás, a cobertura deixa o local mais bonito e chama a atenção de quem passa pelo Parque da Maternidade. O governo do Estado não tem data definida para inaugurar, mas ter agilizado a obra próximo das eleições virou motivo de questionamento nas redes sociais.

A licitação para reforma da Concha começou em julho de 2018 ainda na gestão de Sebastião Viana. O governo atual não deu celeridade às obras, administrou série de problema, mas sempre prometeu que o trabalho seria feito.

No começo da noite desta segunda-feira (12) a Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento do Acre, responsável pela obra, divulgou imagens da instalação da cobertura.

A concha vive reforma além da nova cobertura mas o projeto melhora o acesso ao palco, revitaliza vestiários, banheiro, instalação de piso cerâmico, arquibancada, iluminação e traz pintura nova. A cobertura foi produzida em outro Estado, com um material de maior durabilidade. Depois de instalada, a lona tem garantia de manutenção de cinco anos.