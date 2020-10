Policial à paisana reage a assalto e fere três no bairro Cidade Nova

Os assaltantes Thiago da Silva Prado, de 18 anos, Jonh Emerson Francalino da Silva, de 23 anos, e um terceiro que não teve o nome divulgado foram baleados durante uma tentativa de assalto a um comércio, na Rua Diamantina, no bairro Cidade Nova, no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, quatro criminosos foram a pé até um comércio e anunciaram o assalto. Um policial à paisana que estava no local reagiu e na troca de tiros conseguiu ferir três. Após serem baleados, eles conseguiram fugir por um beco próximo a um campo de futebol.

Na fuga, os homens acabaram invadindo uma residência e se abrigaram no interior da casa. A Polícia Militar do 2° Batalhão foi acionada e estiveram no local. Depois de muita negociação, os suspeitos baleados resolveram se entregar.

Duas equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foram acionadas e prestaram socorro aos baleados, que foram levados ao pronto-socorro de Rio Branco.

De acordo com os socorristas, Thiago foi atingido com um tiro nas costas e seu estado de saúde é estável. Já John Emerson foi ferido com dois tiros, sendo um no peito e outro no braço esquerdo, e seu estado é gravíssimo. O terceiro assaltante baleado foi encaminhado por terceiros à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Segundo Distrito. Após receber atendimento, o trio recebeu voz de prisão.

Policiais militares estão realizando diligências na área em busca do quarto criminoso que participou dessa tentativa frustrada de assalto. O caso deverá ser investigado pela Delegacia de Polícia Civil.