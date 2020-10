Polícia prende suspeito de estuprar ex-esposa e tentar matar ex-sogra em aldeia indígena no Acre

As polícias Civil e Militar prenderam em estado de flagrância, na sexta-feira (9), um homem suspeito de estuprar a própria ex-esposa na aldeia indígena Puyanawa, em Mâncio Lima, no interior do Acre.

De acordo com a Polícia Civil, na noite anterior a prisão, além de estuprar sua ex-companheira, o suspeito ainda teria atentado contra a vida dela e de sua genitora. Ambas tentativas só não chegaram a ser executadas, pois terceiros conseguiram impedir o homem.

A vítima foi encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML), para os exames necessários. O autor foi levado ao hospital para o exame de corpo de delito e, em seguida, à penitenciária Manoel Neri, em Cruzeiro do Sul.