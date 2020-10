Polícia apreende papelotes de maconha com fotos de Bolsonaro

Os bandidos estão cada vez mais audaciosos e querendo afrontar a sociedade e as autoridades públicas. Na noite desta sexta-feira (9), dezenas de saquinhos com papelotes de maconha e com fotos do presidente Jair Bolsonaro foram apreendidos pela Polícia Militar, na comunidade Jardim Mangueira, no bairro de Mandacarú, em João Pessoa.

A polícia identificou que em vários saquinhos tinha a foto montada da imagem de Bolsonaro com um cigarro de maconha. A apreensão aconteceu em uma residência onde, segundo os policiais, seria um ponto de venda e consumo de drogas.

Ao perceber a chegada da polícia, o suposto criminoso – que estaria escondendo os entorpecentes – fugiu do local. Na casa, também foram apreendidas uma espingarda Cal. 12, 18 munições intactas e uma balança de precisão.