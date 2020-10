Minoru Kinpara lidera disputa pela Prefeitura de Rio Branco com 27,7%, aponta pesquisa

Foi divulgada, na manhã deste domingo (11), pesquisa de intenção de votos para prefeito de Rio Branco. O levantamento foi realizado pelo Instituto Haverroth de Política, Estatística e Comunicação (IHPEC), de Rondônia, que entrevistou 620 eleitores da capital acreana.

A pesquisa estimulada apontou que o candidato Minoru Kinpara (PSDB) lidera com 27,7% das intenções de votos. A candidata a reeleição, Socorro Neri (PSB), aparece com 19,8% dos votos, seguida de Tião Bocalom (PP), que tem 19%.

Roberto Duarte (MDB) aparece logo depois com 10,5%. Daniel Zen (PT) tem 3,5%. Jamyl Asfury (PSC) aparece com 2.6%. E Jarbas Soster (Avante) com 2,1%. Os eleitores que não souberam ou não responderam totalizam 14,8%.

O instituto perguntou ainda em relação à rejeição dos candidatos. Socorro Neri teve o maior percentual de rejeição, com 30,2%. Tião Bocalom aparece em seguida com 22,3%. Daniel Zen teve 11,5%.

Roberto Duarte aparece com 4,3% de rejeição. Jarbas Soster com 4,2%. E Jamyl Asfury com 4%. Minoru Kinpara é o que teve menor rejeição, aparecendo com 2,5%. Entre os entrevistados, 21% não souberam responder.

A pesquisa foi realizada entre os dias 5 e 8 de outubro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O grau de confiança é de 95%. O número de identificação da pesquisa no Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE/AC) é AC-06579/2020.