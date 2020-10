Mais de 20 pessoas que participavam de festa de facção são levadas para delegacia no Acre

Vinte e duas pessoas foram levadas à delegacia de Sena Madureira, na madrugada deste domingo (11), após a Polícia Militar descobrir uma festa promovida por uma facção criminosa no Beco do Pelé, na região do Segundo Distrito do município.

Segundo informações da polícia, uma denúncia via Ciosp informou que membros de uma facção estavam fazendo uma festa em uma casa no beco. As guarnições foram até o local e fizeram um cerco na residência denunciada.

Os PMs demoraram para entrar no local, pois no terreno havia três cachorros pitbull que impediam a entrada. Para se defender dos animais, os policiais efetuaram disparos de arma de fogo.

Após a ação, os PMs entraram no local e, como o cerco policial estava bem montado estrategicamente, nenhum participante da festa conseguiu fugir. No interior da residência foram encontrados menos de idades, aparelhos de som garrafas de bebidas alcoólicas e drogas.

Os envolvidos, que totalizaram 22 pessoas, foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil, para que fossem tomadas as medidas cabíveis.