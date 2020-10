Lewis Hamilton vence GP de Eifel e iguala recorde de Schumacher

O britânico Lewis Hamilton, da Mercedes, venceu o GP de Eifel, na Alemanha, na manhã deste domingo (11). Esta é a sétima vitória de Hamilton na atual temporada, em dez provas disputadas.

Hamilton igualou o recorde do heptacampeão Michael Schumacher de 91 vitórias na história da Fórmula 1. Ao final da corrida, ele recebeu de presente um capacete entregue pelo filho do piloto alemão, Mick Schumacher.

Max Verstappen, da RBR, ficou em segundo lugar, e Daniel Ricciardo, da Renault, fechou o pódio em terceiro. É o primeiro pódio da Renault desde o GP da Malásia de 2011, quando Nick Heidfeld terminou em terceiro. Carlos Sainz, da McLaren, ficou em quarto, seguido por Pierre Gasly (AlphaTauri) e Charles Leclerc (Ferrari).

Completaram os dez primeiros colocados: Nico Hulkenberg (Racing Point), Romain Grosjean (Hass) e Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo). Companheiro de Hamilton na Mercedes, Bottas abandonou a prova na 19ª volta, após problemas na parte elétrica.

A corrida também foi marcante para Kimi Raikkonen. Piloto da Alfa Romeo e campeão em 2007, o finlandês chegou ao GP de número 323 na carreira, ultrapassando Rubens Barrichello, que tem 322, e se tornando o corredor com maior número de GPs na história da Fórmula 1.

Com o resultado deste final de semana, Hamilton chega a 230 pontos no Campeonato Mundial, ampliando sua vantagem para Valtteri Bottas, que tem 161. Max Verstappen é o terceiro, com 147. A próxima corrida da Fórmula 1 acontecerá dentro de duas semanas, no dia 25 de outubro, no Autódromo Internacional de Algarve, em Portugal.