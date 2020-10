Homem morre atropelado enquanto dormia as margens de rodovia no interior do Acre

Marcos Assis Dias, de 33 anos, morreu ao ser atropelado por uma motocicleta, na madrugada deste domingo (11), na estrada da Variante, na BR-364, em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre.

Segundo informações da polícia, Marcos estava dormindo às margens da rodovia, quando um motociclista acabou passando por cima da cabeça da vítima. Marcos morreu no local, antes de receber socorro.

Com impacto, o motociclista foi arremessado a 10 metros, mas sofreu apenas escoriações pelo corpo. Ele permaneceu no local e acionou socorro médico e a polícia.

A Polícia Militar foi ao local e isolou a área para o trabalho da perícia. Ainda segundo a polícia, Marcos estaria sob efeito de álcool e, por isso, acabou dormindo às margens da estrada.

O corpo de Marcos foi removido e levado ao Instituto Médico Legal (IML) em Cruzeiro do Sul.