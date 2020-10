Falta de iluminação e assaltos constantes preocupam moradores na Baixada da Sobral

Moradores reclamam da falta de iluminação pública e dos constantes assaltos que vem acontecendo na Rua Estácio de Sá, no bairro Bahia Nova, na Baixada da Sobral, em Rio Branco. O problema afeta ainda outros bairros da mesma região.

Segundo uma moradora, a falta de iluminação ocasiona os “vários assaltos” na região e já não dá mais para contabilizar quantos ocorreram até o momento. Ainda segundo ela, não adianta fazer boletim de ocorrência porque a Polícia Militar “nunca faz nada e ninguém vai preso”, e para os moradores só resta amargurar os prejuízos.

A moradores disse ainda que as ações ocorrem sempre da mesma forma: dois homens em uma motocicleta fazem roubam bolsas, celulares, relógios, entres outros pertences. “Teve uma vez que um motoboy, pra não ser roubado, jogou o celular dentro de um terreno”, disse.

A polícia sempre é chamada, mas não encontra os responsáveis pelos crimes. A mulher destaca que a falta de luz nos postes facilita essa ação dos criminosos.

A reportagem tentou falar com atendentes do setor de iluminação pública da Prefeitura de Rio Branco, que disseram apenas que estava faltando material para realizar as trocas das lâmpadas, mesmo com o projeto para instalação de lâmpadas de LED na capital já assinado.