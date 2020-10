Ex-presidiário e frentista são baleados durante tiroteio em plena luz do dia em Rondônia

O crime aconteceu na tarde desta sexta-feira, dia 09/10, na Avenida Brasil com a Rua T-30, no 2º Distrito de Ji-Paraná. Mesmo sob o forte sol da tarde, dois bandidos não se intimidaram com dezenas de pessoas que estavam na rua e protagonizaram uma verdadeira cena de filme.

De acordo com testemunhas, dois indivíduos chegaram em um estabelecimento comercial em uma motocicleta e procuraram pela vítima, identificada como Maycon Danilo de Araújo Batista. Em seguida, a dupla sacou duas armas de fogo, sendo uma pistola e um revólver, e começaram a atirar contra o rapaz.

Mesmo baleado na barriga, Maycon conseguiu fugir dos assassinos, correndo pela Avenida Brasil e passando por dentro do pátio de um posto de combustível. Durante a fuga, os criminosos continuaram atirando e um dos disparos acabou atingindo a perna de uma frentista.

Maycon foi perseguido por mais de um quarteirão e conseguiu se esconder em uma casa. O criminoso chegou a procura-lo pelo quintal, mas desistiu e foi embora.

Seu comparsa tentou fugir, mas a moto não funcionou e ele a abandonou no meio da rua. Logo em seguida, o suspeito entrou em um carro, possivelmente Siena, e fugiu.

O Corpo de Bombeiros rapidamente chegou no local juntamente com a Polícia Militar e socorreu as vítimas.

De acordo com a Polícia, Maycon Danilo foi preso em 2017 acusado de ter assassinado um jovem conhecido como Bruno.