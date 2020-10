Whindersson manda recado para Gusttavo Lima após separação: “Bora tomar uma

Após o anúncio do fim do casamento do cantor Gusttavo Lima e Andressa Suita, nesta sexta-feira (9). O humorista e recém separado Whidersson Nunes, mandou um recado para o cantor, o humorista usou o seu bom humor com ironia para convidar Gusttavo Lima para a vida de solteiro.

“Bora tomar uma, Gusttavo Lima”, convidou Whindersson, que também entrou para a lista do solteirões famosos em abril, quando seu casamento com a Cantora Luisa Sonza chegou ao fim, Luisa que vem criando polêmica por ter assumido seu namoro com Vitão.

Gusttavo e Andressa tem dois filhos que foi fruto do casamento, o mais novo Samuel que tem apenas 2 anos e o mais velho Gabriel que esta com 3 anos de idade. O cantor falou um pouco sobre o término do seu longo relacionamento que durou mais de 5 anos.

Gusttavo afirma que o término foi de forma amigável sem traição.