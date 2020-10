Seca coloca quase toda a bacia do Rio Acre em alerta vermelho

Com exceção da região de Aldeia dos Patos e Xapuri, a Bacia Hidrográfica do Rio Acre está em alerta vermelho devido à seca. Em Xapuri, o Rio Acre encontra-se estável neste fim de semana, segundo o boletim da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, medindo 2,54 metros.

Já em Brasil Assis Brasil, o rio mede 2,87 metros. A pior situação é a do Riozinho do Rôla, que mede apenas 76 centímetros. Para o Riozinho, o alerta máximo de baixo volume de água é de 3,50 metros –ou seja: um dos maiores tributários do Rio Acre está quase três metros acima do nível considerado crítico.

O problema não ocorre só no Vale do Acre. De acordo com as cotas de monitoramento de estiagem, o Rio Purus permanece em ´observação´ em Manoel Urbano e o Rio Iaco em ´alerta máximo´ em Sena Madureira. Segundo a Agência Nacional de Águas não houve registro significativo de chuva nas últimas 24 horas.

Alerta máximo também na região do Rio Tarauacá e no Rio Juruá, em Porto Walter.