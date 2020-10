Rio Branco registra a terceira maior alta na inflação entre as capitais no mês de setembro, diz IBGE

Rio Branco registrou no mês de setembro uma inflação de 1,19%, segundo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgado nessa sexta-feira (9) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Puxado pela alta nos preços dos alimentos e habitação, o índice foi o terceiro maior entre as 16 capitais em que o IBGE apura o IPCA.

Também ficou acima do percentual nacional, 0,64%. Pelo terceiro mês consecutivo, a inflação na capital acreana foi maior que a média nacional, aponta o levantamento. Em agosto, a taxa foi de 0,54%.

A capital ficou atrás apenas de Campo Grande, com 1,26%, e Fortaleza, 1,22%. Dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados, sete tiveram alta em setembro.

Veja o resultado para cada um dos 9 grupos pesquisados

Alimentação e bebidas 3,45%;Habitação 0,63;Artigos de residência 0,44%;Vestuário 0,94%;Transportes 1,25%;Saúde e cuidados pessoais -0,06%;Despesas pessoais 0,13%;Educação 0,2%;Comunicação -0,09%;

O levantamento aponta que os demais grupos – artigos de residência, saúde e cuidados pessoais, despesas pessoais, educação e comunicação- tiveram variações próximas da estabilidade, nenhum deles com grande impacto negativo na inflação do mês.

Entre as maiores variações, estão as carnes (7,09%), arroz (14,84%) e o óleo de soja (29,03%), que acumulam no ano altas de 16,35%, 33,15% e 53,90%, respectivamente. Em conjunto, os três itens contribuíram com 0,54 pontos percentuais no IPCA de setembro.

A variação do índice geral acumulado no ano de 2020 em Rio Branco é de 2,15% e a nível nacional é de 1,34%.