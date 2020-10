Rio Branco está entre as cidades com pior desempenho no abastecimento de água e faturamento, revela o Trata Brasil

Dados do estudo “Perdas de água 2020 (SNIS 2018): Desafios para disponibilidade Hídrica e Avanço da Eficiência do Saneamento Básico” mostram que Rio Branco tem sério problema no faturamento do abastecimento de água.

A capital do Acre está entre as 100 maiores cidades pesquisadas pelo Trata Brasil. Rio Branco ficou entre as cidades com pior desempenho quando o assunto é faturamento e perda de água na distribuição. Ficamos no 91º lugar, no primeiro quesito, com Índice de Perda de Faturamento Total (IPFT) ficando em 60,30%. Já no aspecto perda na distribuição, Rio Branco cai mais uma posição, 92º, fechando o estudo com perda de 59,46% o Índice de Perdas na Distribuição (IPD). O Índice de Perda por Ligação (IPL) ficou em 938,57 e permanecemos na 91ª posição neste ranking.

O estudo revela que há uma ligação entre o faturamento e a distribuição “apesar de serem computados de maneira diferente, a intuição é que se uma cidade é eficiente na distribuição de água, deve possuir indicadores baixos de perdas de faturamento e distribuição”.