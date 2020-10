Polícia Militar acaba com ponto de venda de entorpecente

A Polícia Militar, através do 6° BPM, iniciou nessa sexta-feira (09), a Operação Saturação Patrulhamento Tático Móvel-PATAMO no Município de Cruzeiro do Sul. O objetivo é combater, de forma mais incisiva, os crimes de roubo e tráfico de drogas.

O Comandante da Companhia de Operações Especiais no 6° BPM, 2° TEN PM Daniel Santos, disse que essa modalidade de policiamento ostensivo será direcionada para os bairros e locais de maior incidência de roubos e onde há ações do crime organizado.

Já no final da tarde dessa sexta-feira, a Operação conseguiu prender cinco pessoas. Duas pelos crimes de tráfico de drogas e três por crimes diversos. Na ocasião foi apreendido quase um quilo de entorpecentes, entre maconha e cocaína, e desmantelou o local de venda de drogas.

O Tenente Coronel PM Evandro Bezerra, Comandante do 6° BPM, afirma que as ações de combate aos crimes pela Polícia Militar será sempre reforçada para garantir a sensação de segurança à comunidade.