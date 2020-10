Linha de cerol provoca corte no pescoço de motociclista na Vila Betel

O motociclista Jefferson Lopes de Oliveira, 22 anos, foi mais uma vítima de corte no pescoço por linha com cerol. O fato aconteceu na tarde deste sábado (10), na Estrada do Calafate, no bairro Vila Betel, em Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, Jefferson trafegava sozinho em sua motocicleta quando uma linha com cerol atingiu e cortou fez um corte em pescoço. A vítima ainda teve um corte em uma das mãos tentando de livrar do objeto.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) encaminhou o jovem ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde estável. Segundo os socorristas, por pouco o corte não atingiu a veia principal no pescoço da vítima.

A Polícia Militar ainda chegou a ser acionada, mas como sempre, não conseguiu identificar de quem era a linha com cerol.