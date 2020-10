Jovem de 22 anos morre no hospital de Rio Branco após ser atropelada por carro em estrada

A jovem Jaqueline Sabino da Silva, de 22 anos, morreu no Pronto-Socorro de Rio Branco, na madrugada deste sábado (10), após sofrer um acidente no quilômetro 286 da BR-317, em Epitaciolândia, no interior do Acre.

O acidente aconteceu na noite de sexta-feira (9) quando ela e Paulo Gonçalves estavam em uma motocicleta e os dois foram atingidos por um carro que seguia na mesma direção na estrada.

O carro teria batido na traseira da motocicleta e o casal foi arremessado por alguns metros. Após a batida, o motorista do carro não parou e fugiu sem prestar socorro às vítimas.

Os dois foram socorridos por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levados para o hospital de Brasileia mas, devido os ferimentos, foram transferidos para o pronto-socorro da capital.

A jovem não resistiu aos ferimentos e morreu. Já o rapaz não corre risco de morte, mas segue internado no PS com fratura nas pernas.

Motorista que fugiu foi preso

A Polícia Rodoviária Federal (PRF-AC) informou que quando chegou no local observou os vestígios do acidente e, com apoio da Polícia Militar, foi em busca do condutor do carro.

Moradores da região informaram que o motorista do carro estaria possivelmente em um ramal da comunidade rural Nari Bela Flor. No local, a polícia localizou o suposto veículo envolvido no acidente. Segundo a PRF, o carro estava amassado e ainda estava com a cor da motocicleta do casal.

O dono do veículo, que não tem carteira de habilitação, segundo a polícia, confessou que tinha se acidentado e que não tinha prestado socorro e foi preso. O homem foi levado para a delegacia de Polícia Civil da cidade para os procedimentos.