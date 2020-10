Depois de 3 dias sem notícias, mãe encontra maquiadora morta

A maquiadora Maria Stella Coelho Coimbra, de 37 anos, foi encontrada morta na manhã desta sexta-feira (9), em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Ela estava em casa, no Jardim Bela Vista, e foi encontrada sem vida nos fundos da residência por sua mãe.

Conforme boletim de ocorrência, Maria Stella estava há três dias sem dar notícias. À polícia, a mãe da maquiadora relatou que, durante o período, a filha não atendia ligações e não acessava a internet.

Na manhã desta sexta-feira, acompanhada de uma amiga de Maria Stella, a mãe foi até a residência da filha. Ao chegar no local, constatou que o portão de elevação estava fechado, assim como a porta principal e portão lateral.

Apenas uma das janelas estava aberta, por onde a amiga teve acesso ao interior da casa. Após abrir a porta do imóvel, as duas foram até os fundos da residência, onde encontraram Maria Stella sem vida.

Na residência, que não apresentava sinais de arrombamento, foram encontrados remédios controlados e bilhetes com anotações de Maria Stella. O caso foi registrado como morte a esclarecer na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Centro).