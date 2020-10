Condenado a mais de 280 anos, o Maníaco do Parque sofre duro castigo no presidio

O estado de São Paulo e o Brasil ficou em choque diante das crueldades cometidas pelo homem do qual falaremos a seguir.

Antes de ser preso e condenado, Francisco de Assis Pereira, que tinha 30 anos de idade na ocasião, ganhava a vida como motoboy nas ruas de São Paulo.

Mas tudo mudou após ser denunciado e comprovado sua autoria em uma longa sequencia de crimes contra mulheres, que de tão graves o fez ser condenado há mais de 280 anos de prisão em regime fechado.

Detido na Penitenciária de Iaras, interior de São Paulo, desde agosto de 98, hoje aos 52 anos de idade, está sedentário e obeso, pesando mais de 100kg.

Segundo agentes penitenciários, Francisco vive com medo da covid-19, numa cela com outros 11 detentos, que dormem no mesmo espaço e dividem o mesmo banheiro.

Preocupado, ele vive calado, isolado no pátio do pavilhão 3, fazendo artesanato em peças de crochê e tricô, não interage com ninguém, e vive cabisbaixo.

Fora isso, os informantes disseram que ele participa de todos os cultos no presidio e todos os dias lê a Bíblia, nas reuniões religiosas, ele ergue os braços e ora em silêncio.

Ainda segundo os penitenciários, Francisco tem tido um bom comportamento e nunca precisou ser advertido desde que chegou na prisão.