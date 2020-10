Carro quase caí dentro de córrego ao tentar passar por passarela em Cruzeiro do Sul

Um motorista que conduzia um carro de cor branco quase fez o veículo cair em um córrego, na manhã deste sábado (10), ao tentar atravessar uma passarela que liga a Boulevard Thaumaturgo e a Avenida Mâncio Lima, em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre.

Em uma foto divulgada nas redes sociais é possível perceber que o veículo ficou inclinado, prestes a cair dentro do córrego. A passarela foi construída para que somente pedestres passem de um lado para outro da avenida. Além de não ser feita para passar carros, segundo moradores, a passarela não suportaria o peso do veículo.

Policiais Militares do Batalhão de Trânsito (BPtrans) foram acionados e notificaram o condutor pela infração de trânsito e dano ao patrimônio público. O veículo foi retirado com auxílio de um guincho.