Caminhão não consegue subir ladeira em Rio Branco

Um caminhão que transportava combustível ficou ‘preso’ em uma ladeira, na manhã deste sábado (10), no cruzamento da Rua Pernambuco com a Avenida Ceará, no bairro do Bosque, em Rio Branco.

Segundo informações de populares, o veículo transportava combustível parou um posto da capital e o motorista acabou pegando uma via alternativa na saída do local. O veículo e não teve forças para subir uma ladeira e por pouco não causou acidente.

Policiais Militares do Batalhão de Trânsito (BPtrans) foram acionado para controlar o trânsito na área e pensar uma alternativa juntamente com o motorista para tirar o veículo do local. Após alguns minutos, o motorista conseguiu entrar em uma rua e tirou o caminhão do local.

Veja o Vídeo: