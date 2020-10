Sabe como usar o avatar do Facebook no WhatsApp? Aprenda em poucos passos

O avatar do Facebook pode ser usado na rede social em novas publicações, como foto de perfil e para comentar posts e conversas no Messenger. Também é possível compartilhar as figurinhas no WhatsApp e salvar a imagem para usar como avatar no mensageiro. A novidade tem feito sucesso entre os usuários e está disponível na versão do aplicativo da rede social para celulares Android e iPhone (iOS) desde terça-feira (6).

No tutorial a seguir, confira como usar o avatar do Facebook no WhatsApp. O procedimento foi realizado em um iPhone XR com iOS 14, mas as dicas também valem para usuários de celulares com o sistema do Google.

Como fazer figurinha do WhatsApp com o avatar do Facebook

Passo 1. Abra o app do Facebook e acesse o menu da rede social. Por lá, vá em “Avatares” e, após criar o seu avatar, toque sobre o ícone indicado para ver as suas figurinhas;

Acesse o seu avatar — Foto: Reprodução/Helito Beggiora

Passo 2. Toque sobre a figurinha que você quer enviar no WhatsApp e vá em “Mais opções…”. No menu de compartilhamento, pressione o ícone do mensageiro;

Saiba como compartilhar um avatar do Facebook no WhatsApp — Foto: Reprodução/Helito Beggiora

Passo 3. Agora, escolha os contatos desejados e toque em “Avançar”. Por fim, toque sobre o botão azul para confirmar o envio.

Enviando figurinha do Facebook no WhatsApp — Foto: Reprodução/Helito Beggiora

Como usar o avatar do Facebook como foto de perfil

Passo 1. Acesse o seu avatar e toque sobre o botão indicado, no canto superior direito da tela. No menu que aparece, toque em “Definir como foto do perfil temporária”. Caso queira, personalize a pose e cor de fundo e toque em “Avançar”;

É possível usar o avatar do Facebook como foto de perfil — Foto: Reprodução/Helito Beggiora

Passo 2. Selecione o tempo em que a sua foto de perfil temporária ficará disponível e pressione “Salvar”;

Configurando avatar como foto de perfil — Foto: Reprodução/Helito Beggiora

Passo 3. Agora, acesse o menu do Facebook e toque sobre o seu perfil, no topo da tela. Caso necessário, deslize a tela para baixo para atualizar o perfil e carregar a nova foto. Feito isso, toque sobre a sua foto de perfil;

Acesse o seu perfil no Facebook — Foto: Reprodução/Helito Beggiora

Passo 4. No menu que aparece, vá em “Ver foto de perfil”. Por fim, toque sobre o botão localizado no canto superior direito da tela e selecione “Salvar foto”. O seu avatar será salvo na sua galeria de fotos e poderá ser usado como foto de perfil no WhatsApp e outros mensageiros.