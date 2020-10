PRF inicia Operação Nossa Senhora Aparecida 2020 e intensifica fiscalizações nas rodovias federais do Acre

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciou às 00h00min desta sexta-feira (9) a Operação Nossa Senhora Aparecida 2020. As ações ocorrerão até às 23h59min da próxima segunda-feira (12) e terão como objetivo reforçar o policiamento ostensivo preventivo para garantir a segurança, fluidez no trânsito, evitar acidentes e combater a criminalidade.

O feriado de Nossa Senhora de Aparecida (12 de outubro) este ano será celebrado na segunda-­feira, proporcionando, assim, um final de semana prolongado. Historicamente, durante os feriados estendidos, há um aumento relevante do fluxo de veículos e de ônibus de passageiros nas rodovias federais.

Para prevenir a violência no trânsito, os policiais rodoviários federais irão promover o monitoramento dos indicadores de criminalidade e acidentalidade, bem como o direcionamento e reforço do policiamento ostensivo e preventivo em locais e horários de maior incidência de acidentes graves e ocorrências criminais. As equipes da PRF também intensificarão as fiscalizações de embriaguez ao volante, contra as ultrapassagens proibidas e estarão atentas a qualquer desrespeito às leis de trânsito que possam causar acidentes.

Missão e compromisso institucionais

Signatária de acordos (inter)nacionais, a missão da Polícia Rodoviária Federal é “Promover a prosperidade da Nação garantindo a segurança pública e a mobilidade no Brasil”. Para tanto, seu compromisso institucional é desenvolver ações visando promover a “Paz no trânsito e a Segurança Viária”.

Dicas de Segurança

São dicas preventivas: antes de viajar, verificar a bateria do veículo, pneus, faróis e combustíveis; acomodar as bagagens de maneira segura e sem prejudicar a visão do motorista; dirigir com atenção, respeitar as normas de trânsito e manter uma distância segura dos outros veículos, dentre outras.

Outro fator relevante para segurança dos motoristas é manter a cautela, lembrando sempre de dirigir com responsabilidade e consciência. Ações estas imprescindíveis para a construção de um trânsito mais seguro para todos.

Em caso de emergência, denúncias ou sanar dúvidas, entrar em contato com a PRF pelo número 191.