Policial é baleado ao reagir a assalto, mas consegue ferir bandido em Rio Branco

Um policial foi vítima de uma tentativa de assalto, na noite desta sexta-feira (9), no bairro Portal da Amazônia, na região do Calafate, em Rio Branco. Segundo a polícia, o agente estava chegando em casa quando foi abordado por criminosos numa moto.

De acordo com informações da polícia, um dos bandidos, em posse de uma arma de fogo, anunciou o assalto, mas o policial também estava armado e reagiu, iniciando uma troca de tiros.

Durante o tiroteio, o policial foi atingido por um tiro nas costas. O bandido que anunciou o assalto também foi baleado, mas conseguiu fugir com o comparsa.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou o policial ao pronto-socorro de Rio Branco. O estado de saúde da vítima é considerado estável.

A Polícia Militar esteve no local do ocorrido e tentou procurar pelos autores do crime, mas nenhum suspeito foi encontrado. O caso vai ser investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).