Polícia Militar prende indivíduos por tráfico de Drogas no Juruá

A Polícia Militar, na tarde dessa quinta-feira (08) em Cruzeiro do Sul, através do Grupamento GIRO prendeu em flagrante, dois indivíduos por tráfico de drogas.

Durante um apoio, a uma ocorrência de roubo com emprego de arma de fogo, a guarnição GIRO de serviço, se deparou com os dois indivíduos, foram surpreendidos pela presença da guarnição naquele momento, que de imediato tentaram se livrar da materialidade do crime, não obtendo êxito, foram abordados e após busca pessoal, foram encontradas as provas do cometimento do ilícito.

Com a dupla foi encontrado oito invólucros de cocaína, seis tabletes de maconha. Foram apreendidos, também, um celular e R$92,00 em espécie, materializando o delito de tráfico de drogas.

Os mesmos receberam voz de prisão no local, e foram conduzidos para a Polícia Civil de Cruzeiro do Sul para os demais atos legais.