PM faz caçada aos criminosos que quase mataram policial durante troca de tiros em Rio Branco

A Polícia Militar do 1° Batalhão segue realizando buscas pelos criminosos que tentaram assaltar e quase mataram um policial durante uma troca de titos na noite desta sexta-feira (9), no Portal da Amazônia, na região do Calafate, em Rio Branco.

As informações repassadas à reportagem são de que há uma forte movimentação na região à procura dos meliantes e que várias viaturas já cruzaram a ponte da Estrada do Calafate para reforçar as buscas.

As rondas estão contando com o reforço, do Batalhão de Operações Especiais (Bope), companhia Giro, Choque, Rotam, Tático e policiais civis da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Até um drone está sendo usado para auxiliar nas buscas.

Ao tentar reagir a um assalto, o policial ficou baleado com um tiro de raspão nas costas, com entrada e saída do projétil. Um médico da Policlínica também está no pronto-socorro de Rio Branco ajudando a equipe médica a cuidar do paciente. Também há policiais na parte de fora do hospital para a proteção do colega.