Marília Mendonça rebate críticas sobre nariz: “Não gostou? Tem quem goste”

A cantora Marília Mendonça usou o Instagram Stories, nesta sexta-feira (9/10), para rebater algumas críticas e os rumores de que tem realizado mais procedimentos estéticos no rosto.

“A galera começou a falar que eu tinha feito intervenção cirúrgica no meu rosto. ‘Quase não a reconheci, o que será que ela fez?’ ou ‘Nem parece mais a mesma’, ‘Ó meu Deus, será que ela vai cantar do mesmo jeito agora?’. Essa semana o problema é meu nariz”, disse a sertaneja, que apagou os Stories em seguida.

Na sequência, a cantora ironizou: “Mas vocês tem que decidir: Ou eu fiz rinoplastia, harmonização facial, ou não fiz. E a galera que está incomodada com meu nariz, que reclame com a minha mãe. O problema foi com ela. Se vocês vissem meu pai, que está no céu, já, iam falar: ‘Melhor ter puxado a mãe, mesmo’”, disse ela, bem-humorada.

“Eu vivi minha vida todinha deste jeito. Me encheram o saco de um monte de coisa, que se eu não fizesse não ia ser sucesso. Primeiro eu fui lá, fiz sucesso, e depois quando tive vontade de fazer as coisas de estética, fui e fiz. Para mostrar que não tem nada a ver uma coisa com outra”, disse.

Marília ainda negou que esteja pensando em se submeter a qualquer procedimento estético . “Não vou fazer rinoplastia, não adianta me encher o saco. O meu nariz é esse. Gostou? Está gostado. Não gostou? Tem quem goste”, disparou.