Mara Rocha solicita ao Ministério das Comunicações a inclusão das comunidades da Transacreana no Programa Norte conectado

Na última quarta-feira (07/10), a Deputada Mara Rocha (PSDB/AC) encaminhou ofício, com prioridade de urgência, ao Ministro das Comunicações, Deputado Fabio Faria, solicitando a priorização das comunidades instaladas ao longo da Rodovia Transacreana no Programa Norte Conectado.

O Programa Norte Conectado pretende implantar, nos estados da Região Norte, de infraestrutura em fibra óptica, com capacidade superior a 100 gigabytes por segundo em conexão de dados, e a instalação de pontos de acesso à banda larga por satélite.

Em um primeiro momento o programa pretende priorizar municípios do Amapá e Pará, e a parlamentar tucana solicitou a inclusão do Acre nessa primeira fase.

“Apesar da proximidade com Rio Branco, as comunidades estabelecidas às margens da Rodovia Transacreana não recebem um bom atendimento das empresas de telefonia, o que dificulta a comunicação daquela população, por isso, solicitei sua inclusão nessa primeira fase do Programa”, esclareceu a deputada.

No ofício Mara Rocha lembrou que a pandemia do Coronavírus demonstrou a necessidade de universalização da inclusão digital: “Os serviços públicos estão cada vez mais digitais. Um exemplo é o aplicativo da Caixa (Econômica Federal), que viabilizou o pagamento do auxílio para milhões de brasileiros, então, garantir o acesso à internet para os trabalhadores, pequenos comerciantes e estudantes que moram nas comunidades rurais do Acre é uma necessidade urgente”, finalizou Mara Rocha.