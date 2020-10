Jovem tem a casa invadida e é executado com 10 tiros no interior do Acre

O jovem Dione Silva, foi morto com dez tiros, na madrugada desta quinta-feira (8), dentro da própria residência, no bairro Vitória, no município de Sena Madureira, no interior do Acre.

Segundo informações da polícia, dois homens em uma motocicleta invadiram a residência e atiraram 10 vezes contra a vítima que estava dormindo em uma rede. Os disparos atingiram a cabeça de Dione.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e ao chegar no local só pode atestar óbito a Dione. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML), em Rio Branco.

Policiais militares estiveram no local do ocorrido para colher informações e tentar procurar pelos autores do crime, mas ninguém foi encontrado. Segundo a polícia, a motivação do crime pode ser a guerra entre as facções criminosas.

O caso será investigado pela Polícia Civil de Sena Madureira.