Facção impõem toque de recolher no Bujari e população fica em pânico

Um toque de recolher teria sido imposto, na noite desta sexta-feira (9), por uma facção criminosa que “domina a zona urbana” do município do Bujari, no interior do Acre.

Segundo informações de um morador, vários áudios aterrorizantes foram enviados em grupos de WhatsApp. Nos áudios, um suposto membro de uma facção que “domina a zona urbana” faz diversas ameças à facção que “domina a zona rural”.

O criminoso ainda estabeleceu o toque de recolher, que deixou a população em panico e acende alerta de que a qualquer momento pode ocorrer um confronto entre facções.

Existe a suspeita de que essa “guerra” tomou proporções maiores após a morte do monitorado por tornozeleira Rederson de Lima da Silva, que aconteceu na quinta-feira (8). O homem foi morto com 7 tiros enquanto dormia.

O morador afirma ainda que a cidade está tomando virando um verdadeiro “campo de guerra”, e que já viu o lugar ser mais calmo.