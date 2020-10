‘Enem será totalmente digital até 2026’, diz presidente do Inep

O presidente do INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), Alexandre Lopes, afirmou nesta sexta-feira (9), durante sua participação na Live JR, que a aplicação do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) será 100% digital até 2026.

De acordo com Lopes, a prova deste ano representa a primeira fase de testes do sistema e permitirá que 96 mil inscritos respondas às questões por meio eletrônico. “O jovem vai até um local de prova com um laboratório que vai garantir todas as questões de segurança. Ninguém vai fazer o Enem dentro da sua própria casa”, explica Lopes.

No próximo exame, a avaliação digital do Enem está marcada para acontecer nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro. de 2021. As provas impressas, por sua vez, serão aplicadas nos dias 17 e 24 de janeiro.

O presidente do Inep garante que a prova digital não vai ser mais fácil ou mais difícil do que a impressa. “As questões são diferentes, mas têm o mesmo grau de complexidade e dificuldade”, destacou Lopes aos jornalistas Celso Freitas, Cleisla Garcia e Christina Lemos.

Questionado sobre os mais de 46 milhões de brasileiros sem acesso à internet, Lopes disse que o Enem Digital é uma “forma de ajudar a induzir que as escolas implementem plataformas digitais para seus alunos”. “Se a gente continuasse no papel, não haveria esse estímulo”, avaliou ele.

Neste ano, a redação dos autorizados a fazer o Enem Digital ainda terão que realizar a redação manuscrita. Os estudantes também poderão fazer uso do tradicional rascunho.

Ao comentar sobre a implementação do Enem Digital em regiões mais afastadas, o presidente do Inep disse que a ideia é garantir o acesso dos estudantes com o Saeb (Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica) até chegar ao Enem.