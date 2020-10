Conheça mais sobre seu candidato a vereador

Meu nome é Alexandre Thomazini, 34 anos, Acreano de coração há quase 15 anos, Farmacêutico Bioquímico, pós graduado em Nutrição Clínica e Esportiva, Farmácia Estética e Gestão de Assistência Farmacêutica. Fui diretor presidente da SBFFC/Acre no período de 2016 até 2018 e sou diretor de Comunicações e assuntos sociais do SINDIFAC desde 2014. Atuei por mais de 10 anos em Farmácias comunitárias e por 3 anos como funcionário público, prestando serviços farmacêuticos no CAPS/AD. Atualmente, além de atuar como farmacêutico sou também empresário do ramo de Drogaria e Academia.

Após receber o convite do partido Avante, aceitei o desafio de ser candidato a Vereador de Rio Branco. Acreditando que a política seja o principal meio de transformação da sociedade, seja através da Educação, Saúde, Segurança Pública ou da geração de emprego para as pessoas mais necessitadas. Ha muitas melhorias a serem implementadas no âmbito municipal, para isso lanço minha candidatura para Vereador de Rio Branco com o objetivo contribuir de forma efetiva para o desenvolvimento da nossa cidade e nas vidas das pessoas mais necessitadas. Conto com seu Voto!

CANDIDATO A VEREADOR

70.000

Sem renovação não há transformação, por isso conto com o seu apoio.