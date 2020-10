Confira 10 dicas essenciais para economizar gasolina em tempos de crise

A gasolina é o combustível mais utilizado no mundo, sendo a principal responsável por uma série de desenvolvimentos e pelo desempenho muito melhor de uma série imensa de automóveis.

No entanto, este importante combustível é um dos que mais afeta ao bolso dos motoristas, que precisam sempre reabastecer os tanques de seus carros, podendo gerar um gasto muito grande a seus bolsos.

Para os brasileiros este problema se torna ainda maior, com os constantes aumentos sofridos no preço da gasolina, fazendo com que o combustível brasileiro figure entre os mais caros do mundo. Isto se deve também à política de defasagem dos combustíveis, que permite que a Petrobrás, uma das maiores petrolíferas do mundo, venda seu combustível sem o repasse da queda do preço do barril de petróleo, tornando o valor final aos brasileiros cerca de 32% mais caro em relação ao mercado internacional.

Desta forma, a importância de se economizar gasolina sempre que possível ganha uma força ainda maior, podendo representar uma economia financeira muito grande. Confira a seguir algumas dicas eficientes para economizar gasolina:

1 – Cuidado com os pneus

Manter os pneus do carro bem calibrados pode ser a principal forma de economizar gasolina, pois os pneus desregulados podem forçar um maior consumo de combustível para que o carro apresente um bom desempenho. O ideal é que todos os pneus sejam calibrados e conferidos ao menos uma vez por semana.

2 – Aceleração controlada

A aceleração repentina, ou uma acelerada brusca, quando se pisa com muita força no acelerador, pode causar uma injeção maior de combustível no motor do veículo para que este aumento de potência possa ser suprido. Assim, o ideal é que a aceleração ocorra de forma controlada, fazendo com que o consumo de combustível seja menor.

3 – Evite freadas bruscas

Assim como a aceleração repentina, a freada brusca pode fazer com que o consumo de gasolina seja maior. Assim, a melhor maneira de se controlar o consumo de combustível, e ainda contar com mais segurança no trânsito, é manter uma distância maior dos veículos à frente, podendo diminuir a aceleração do carro e frear tranquilamente, evitando as paradas repentinas.

4 – Ande mais devagar

Um dos principais responsáveis pelo gasto excessivo de combustível é a velocidade, pois velocidades mais altas exigem um desempenho maior do motor e, consequentemente, acabam aumentando o consumo de combustível. Assim, mantendo velocidades mais baixas, abaixo dos 100km/h, pode-se economizar uma grande quantidade de gasolina.

5 – Saiba quando utilizar o ar-condicionado

O ar-condicionado pode ser tanto positivo quanto prejudicial para a economia de combustível, devendo ser utilizado apenas da maneira correta para evitar prejuízos. O correto é utilizar o equipamento apenas em velocidades acima de 80 km/h, pois assim as janelas poderão ser mantidas fechadas e melhorar a aerodinâmica do veículo, economizando gasolina. Já em velocidades abaixo dos 80km/h é melhor manter as janelas abertas e o ar-condicionado desligado.

6 – Controle o peso de seu carro

Outro problema comum que pode gerar um maior consumo de gasolina é o peso excessivo carregado pelos veículos. Desta forma, o melhor a se fazer é retirar do carro todos os itens que não tem utilidade durante seu uso. Manter muitos objetos no porta-malas, por exemplo, é um fator que pode contribuir para um carro mais pesado e um consumo maior de combustível por consequência.

7 – Diminua o arrasto do veículo

A aerodinâmica é essencial para o desempenho de um carro, e da mesma forma para o seu uso de combustível, pois um veículo com maior resistência ao ar irá gerar gastos maiores de combustível. Desta maneira, controlar a aerodinâmica de seu carro pode ser uma forma de gerar economia de gasolina, retirando bagageiros superiores ou suportes de bicicleta quando estes não estiverem sendo utilizados.

8 – Filtros de ar

Os filtros de ar também são importantes para o consumo de combustível de um carro, devendo ser mantidos sempre limpos e sendo trocados quando estiverem sujos. O ideal é que esta troca seja feita a cada dez mil quilômetros rodados.

9 – Faça a manutenção de seu carro

Outro problema que pode contribuir para o gasto e consumo excessivo de combustível é o fato de o carro estar desregulado ou desequilibrado. Assim, a melhor maneira de garantir que o consumo de combustível de seu veículo será o ideal é mantendo o carro em perfeito funcionamento com uma manutenção periódica bem realizada, de forma que possíveis reparos sejam realizados antes de gerarem problemas maiores, como, por exemplo, maior consumo de gasolina.

10 – Saiba qual gasolina utilizar em seu carro e onde abastecer

É importante que se saiba sempre qual o tipo certo de gasolina colocar em seu carro, pois isto poderá gerar uma grande economia. Utilizar gasolina comum ao invés da aditivada, por exemplo, gera uma economia significativa devido aos centavos economizados por litro, sendo ainda o desempenho dos dois tipos de gasolina muito parecido.

Da mesma forma, conhecer o local em que se abastece o carro é muito importante, pois irá garantir a qualidade e procedência da gasolina, evitando que se utilize um combustível de baixa qualidade ou até mesmo adulterado, que colocaria em risco não apenas o consumo de combustível, mas todo o veículo e seu desempenho.