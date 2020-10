Cinco crianças estão internadas no Hospital de Campanha de Sena com Covid-19

Volta a ser preocupante a questão da Covid-19 no município de Sena Madureira. Nesta sexta-feira (9), oito moradores estão internados no Hospital de campanha que funciona no Salão paroquial da Igreja católica.

Desse total, cinco são crianças, sendo quatro da mesma família com idades inferiores a 5 anos. Também se encontram internados um idoso e uma mulher grávida.

O representante da Secretaria Estadual de Saúde em Sena, Daniel Herculano, chama a atenção da população para o problema. “Infelizmente muitos moradores vem relaxando com relação aos cuidados. Estamos com mais de 50% dos leitos do hospital de campanha ocupados no presente momento. É preocupante”, ressaltou.

Além das internações, mais uma morte foi confirmada envolvendo um morador de Sena que foi acometido pela Covid.

O Boletim epidemiológico divulgado ontem pela Secretaria Municipal de Saúde apontou que até agora 1.723 casos da doença já foram confirmados em Sena Madureira.