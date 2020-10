Agenda dos candidatos à Prefeitura de Rio Branco nesta sexta (9)

Os candidatos à Prefeitura de Rio Branco cumprem agenda de campanha nesta sexta-feira (9).

Daniel Zen (PT) – Manhã: gravações externas; Tarde: inauguração do Comitê Central de Campanha no bairro Morada do Sol.

Jamyl Asfury (PSC) – Manhã: visitas em empresas, caminhada no Conjunto Manoel Julião e reunião com pastores; Tarde: continua com visitas em empresas; Noite: lançamento de candidatura de vereador.

Jarbas Soster (Avante) – Manhã: reunião com lideranças no bairro Base; Tarde: reunião com lideranças no bairro Pedro Rosendo, reunião na Baixada da Sobral e reunião com lideranças no bairro Tangará.

Minoru Kinpara (PSDB) – Manhã: visita aos camelôs do Calçadão; Tarde: reunião com lideranças; Noite: reunião no bairro Nova Esperança.

Roberto Duarte (MDB) – Manhã: gravação de material da campanha, reunião com empresários e reunião com líderes sindicais; Tarde: visitas ao comércio local e reunião com apoiadores no bairro Habitasa; Noite: visitas com candidatos a vereador nos bairros Esperança, João Eduardo e Alto Alegre.

Socorro Neri (PSB) – Manhã: participa de encontro com funcionários do Arasuper bairro Placas, reunião com vereador Artêmio Costa e reuniões Institucionais e de Gestão; Tarde: reunião com Amigos da Terra (Iteracre); Noite: reunião com o Sindicato dos Policias Penais.

Tião Bocalom (PP) – Manhã: reunião com empresários, caminhada no Bairro São Francisco e reunião com lideranças religiosas; Tarde: bandeiraço e adesivaço no Mercado da SEMSUR – Baixada da Sobral, reunião com pastores e Inauguração do Comitê de campanha de candidato a vereador da coligação; Noite: reunião com líderes de bairros da capital e lançamento de candidatura a vereador da coligação.