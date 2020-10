Nessa quarta-feira (7/10), o cantor Wesley Safadão postou no Instagram um vídeo no qual faz um apelo à volta dos shows. Na postagem, Safadão alega que há diversas classes prejudicadas com a proibição dos eventos. Em conversa com a Coluna Leo Dias, o forrozeiro afirmou que fez o vídeo pensando em toda a indústria da música.

https://www.instagram.com/tv/CGD9upKnLLv/?utm_source=ig_web_copy_link