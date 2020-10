Vasco demite o técnico Ramon Menezes após derrota para o Bahia

Após uma sequência de seis jogos sem vitória (quatro no Brasileiro e dois na Copa do Brasil), o Vasco anunciou a demissão do técnico Ramon Menezes, nesta quinta-feira (8).

“O Club de Regatas Vasco da Gama comunica que Ramon Menezes não é mais o treinador da equipe profissional. O Clube agradece os serviços prestados pelo profissional e, em breve, anunciará o seu substituto”, informou a nota do clube publicada no Instagram.

O técnico, até então, vinha sendo uma sensação no campeonato, tendo até seu estilo de jogo sido denominado como “Ramonismo”. No total, Ramon dirigiu o Vasco em apenas 16 partidas.

A equipe liderou o Brasileiro no início, mas, na 14ª rodada, após a derrota por 3 a 0 para o Bahia, na quarta-feira (7), passou a ocupar a 10ª colocação no Brasileiro. No domingo (4), havia sido goleado por 4 a 1 pelo Atlético-MG.

A repentina má fase teve início após a derrota da equipe para o Botafogo, por 1 a 0, na primeira partida da eliminatória da Copa do Brasil, no dia 17 de setembro. Desde então, o Vasco perdeu por 1 a 0 do Coritiba, empatou por 0 a 0 com o Botafogo (sendo eliminado da Copa do Brasil) e por 1 a 1 com o Bragantino, antes de enfrentar o Atlético-MG.