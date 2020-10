Produtor rural morre em hospital dois dias após cair de cavalo no interior do Acre

O produtor rural Antônio José Lima de Oliveira, de 39 anos, morreu na madrugada desta quinta-feira (8) na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do pronto-socorro de Rio Branco após sofrer um acidente no Ramal Beira Rio, colônia Estrela do Oriente, na zona rural de Feijó, interior do Acre.

A mulher dele, Dalva Oliveira Ramos, de 44 anos, contou ao G1 que Oliveira estava trabalhando a cavalo quando foi desviar de uma moita e acabou sendo jogado pelo animal e bateu em uma árvore.

Inicialmente, ele foi levado para o hospital de Feijó, mas, devido à gravidade dos ferimentos, foi transferido por meio do programa de Tratamento Fora do Domicílio do Acre (TFD) para a capital acreana. Segundo a esposa, ele teve um traumatismo craniano.

“Os médicos disseram que não era possível fazer nenhuma cirurgia, porque ele não iria resistir devido a cabeça está muito machucada. Ele era um homem trabalhador, estávamos juntos há 22 anos e, infelizmente, aconteceu esse acidente. Estou aguardando os procedimentos para levar o corpo para ser enterrado em Feijó”, disse a mulher.

O corpo de Oliveira foi levado do pronto-socorro para o Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos e em seguida vai ser liberado para família.