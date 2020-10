Polícia prende motorista de aplicativo que tentou dar a fuga a acusados de assaltar passageiros de ônibus

Um motorista de aplicativo foi preso na noite da última quarta-feira, no bairro Taquari, em Rio Branco,por homens da ROTAM da Polícia Militar do Acre, acusado de tentar dar fuga a criminosos que assaltaram passageiros de um ônibus que fazia a linha da Cidade do Povo.

E.F, de 32 anos, dirigia um Corolla e transportava quatro pessoas que, segundo a Polícia, haviam acabado de realizar um arrastão em passageiros do coletivo.

Os policiais faziam patrulhamento na Via Chico Mendes quando perceberam o momento em que quatro elementos desceram as pressas do ônibus e entraram no veículo. Os militares iniciaram um acompanhamento e abordaram o carro na Rua Padre Cícero, bairro Taquari. Com os acusados foram encontrados pertences das vítimas, um revólver e R$ 300. O motorista de aplicativo confessou ter sido contratado para transportar os criminosos e que receberia R$ 300 pelo serviço.

A ação dos policiais garantiu que as vítimas recebessem de volta. O motorista preso não possuía cadastro junto aos órgãos fiscalizadores.