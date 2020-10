Morre em Brasília o jornalista Edson Luiz, que atuou no Acre

Morreu aos 60 anos nessa quarta-feira, 8, o jornalista Edson Luiz, que atuou durante muito tempo em veículos de comunicação no Acre. Luiz faleceu vítima do agravamento das complicações decorrentes da Covid-19. Grande nome do jornalismo brasileiro, estava internado há um mês com problemas no fígado e rins.

Natural do Rio de Janeiro, durante muito tempo viveu no Acre, onde também trabalhou como assessor do agora deputado federal Flaviano Melo (MDB). Também atuou no Ministério da Justiça. Amigos próximos no estado afirmam se tratar de uma pessoa do bem. “Simpático. Gente muito boa”, disseram.

No hospital, testou positivo para o novo coronavírus e a situação agravou-se. Há um dia, sofreu infarto, o colapso dos órgãos vitais se agravou e o quadro ficou insustentável.

Conhecido como Edinho, o jornalista fez história em diferentes veículos, como Estadão, O Globo e Correio Braziliense, entre outros. Ao Correio Braziliense, o amigo e fotógrafo Orlando Brito ressaltou: “é uma perda não só para o jornalismo brasiliense, mas para o nacional também. Ele era um sujeito que brilhou tanto quanto assessor que foi durante muitos anos no Ministério da Justiça, quanto repórter”.

Amigo para todas as horas, profissional de primeira, Edson deixa seu legado: “Ele realmente era um sujeito querido, sereno, preciso. Conhecia muito o tema de segurança pública, ecologia. Brilhou intensamente enquanto trabalhou nessa área. É uma perda imensurável para nós, jornalistas, amigos e colegas”, lamenta o amigo.

Devido à covid-19, a despedida do jornalista será à tarde, em cerimônia para familiares no cemitério Campo da Esperança.