Menina de 10 meses morre após ser estuprada pelo pai

Homem pesquisou como saber se uma pessoa estava morta, no Google, e só depois ligou para as autoridades

Um treinador de futebol americano, de 29 anos, foi considerado culpado pela morte da filha, de 10 meses. A menina morreu após ser estuprada pelo próprio pai.

Austin Stevens, da Pensilvânia, foi acusado, nesta terça-feira (6), de abuso sexual agravado, estupro de menor, e de outros crimes por colocar em perigo o bem-estar de uma criança.

O advogado do Condado de Montgomery, Kevin Steele, afirma que este caso “é profundamente perturbador”.

“É difícil imaginar que a morte desta criança fosse ainda mais traumática. A agressão sexual a uma criança é uma coisa hedionda e depois a inação do seu pai para lhe salvar a vida levou à morte desta criança”, disse.

Segundo reporta a Fox News, após o estupro a criança teria ficado inconsciente. O pai teria então recorrido ao motor de busca do Google para entender como identificar se a menina estava morta e só uma hora depois ligou para os serviços de emergência médica. Quando chegaram ao local a menina tinha a fralda com sangue. Pouco tempo depois de chegar ao hospital, foi declarado o seu óbito.

As autoridades revelaram que Stevens, que era treinador de futebol de uma equipe juvenil, tinha um acordo de custódia com a mãe da criança. O suspeito está detido no Estabelecimento Prisional do Condado de Montgomery, e terá de pagar uma fiança de um milhão de dólares para ser libertado.

O advogado disse que é possível que o pai da menina seja condenado a uma pena de prisão perpétua.