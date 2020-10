Mara Rocha anuncia o empenho de Emenda no valor de R$ 3 milhões para construção do Centro Estadual de Atendimento ao autista

Nessa quarta-feira (08/10) a Deputada Federal Mara Rocha (PSDB/AC) anunciou o empenho de uma emenda parlamentar, de sua autoria, para a construção do Centro de Referência para Atendimentos de Pacientes com Transtorno de Espectro Autista.

“Esse é um compromisso que firmei com a Família Azul do Acre (AFAC). Temos entre 10 a 11 mil autistas no Acre se seguirmos as projeções da Organização Mundial de Saúde (OMS). Foram muitas dificuldades, muitas reuniões entre a minha assessoria, a Sesacre e os representantes da Família Azul para se chegar ao projeto final de construção do CERIII que atenderá aos portadores de Transtorno de Espectro Autista e seus familiares, garantindo um tratamento mais completo e com qualidade, por ser especializado e individualizado”, afirmou a parlamentar tucana.

O Transtorno de Espectro Autista envolve diversos profissionais, como psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, dentre outros. O novo espaço deverá reunir esses tratamentos para os pacientes, de forma centralizada, garantindo, também, um maior conforto aos familiares, que se irão se deslocar para um único local.



Abrahão Púpio, presidente da Família Azul no Acre, agradeceu à sensibilidade da parlamentar com a causa. Destacou que espera que a SESACRE licite o mais rápido possível para ser iniciadas as construções. Só após isso os serviços poderão ser efetivamente prestados. “Temos no Estado poucos neuropediatras. Recentemente evoluímos de 2 para 5 na FHUNDACRE. Há muitas pessoas aguardando consulta ou retorno há quase 2 anos. Destas, muitas sem diagnóstico fechado. O que inviabiliza acesso à medicação, disputa de vagas limitadas em terapias e requerimento para recebimento de benefício de prestação continuada (BPC) pelo INSS”.

Mara Rocha esclareceu que está trabalhando para garantir o pagamento de outras emendas na área da Saúde: “Destinei recursos para a Secretaria de Saúde do Estado para a compra de equipamentos para o Centro de Fisioterapia, para a ampliação da rede de Nefrologia e para a construção desse Centro. São anseios antigos da população e quero garantir que esses recursos sejam pagos, de forma rápida, para que a população do Acre tenha um atendimento especializado da forma que merece”.