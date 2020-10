Incêndio destrói residência no bairro Cadeia Velha

Uma casa pegou fogo na tarde desta quinta-feira (8), na rua Francisco Costa Freiras, no bairro Cadeia Velha, em Rio Branco. Os moradores ainda não sabem as causas do sinistro, tendo em vista que o fogo se espalhou muito rápido dentro da residência.

Segundo da dona da casa, no momento do incêndio, os filhos que estava na parte de cima e desceram gritando que a residência estava pegando fogo. A mulher relata saiu rapidamente da casa e foi impossível salvar os móveis, apenas uma pequena parte foi retirada do local.

O fogo acabou consumindo toda a estrutura por dentro da residência. Não houve feridos. Vizinhos ainda acionaram o Corpo de Bombeiros, que chegou muito tarde e só conseguiu apagar o restante das chamas no local. O laudo sobre as causas do ocorrido ficará pronto em 30 dias.