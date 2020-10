Flordelis tem até a noite desta quinta para colocar a tornozeleira eletrônica

A parlamentar é acusada de ser mandante do assassinato do próprio marido, o pastor Anderson do Carmo, em junho do ano passado.

A deputada federal Flordelis (PSD-RJ) tem até a noite desta quinta-feira (8) para se apresentar à Secretaria Estadual de Administração Penitenciária e colocar a tornozeleira eletrônica. A parlamentar foi intimada às 19 horas desta terça-feira, na casa dela em Niterói, na Região Metropolitana do Rio. A Justiça deu um prazo de até 48 horas para que a medida seja cumprida.

A defesa havia informado que a parlamentar iria se apresentar na última quarta (7), o que não aconteceu.

Caso Flordelis não se apresente à Justiça no prazo de 48 horas, a defesa vai ter que justificar o não cumprimento da ordem no prazo fixado.

No dia 18 de setembro, a juíza Nearis dos Santos Arce, da 3ª Vara Criminal de Niterói, aceitou um pedido do Ministério Público e determinou que a deputada usasse tornozeleira. Flordelis também terá que cumprir recolhimento noturno domiciliar, das 23h às 6h.

Desde então foram diversas tentativas de intimação de Flordelis para que ela cumpra as medidas cautelares impostas. Tanto no endereço, em Niterói, quanto no funcional, em Brasília.

Na semana passada, a juíza Nearis dos Santos determinou que a medida fosse cumprida até fora do expediente judicial e autorizou o uso de força policial, caso necessário. A parlamentar é acusada de ser mandante do assassinato do próprio marido, o pastor Anderson do Carmo, em junho do ano passado.